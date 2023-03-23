شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ريم مصطفى: الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها من المشاركة في مسلسل سره الباتع، المذاع على قناة on، قائلة: أنا مخضوضة من مسلسل سره الباتع، وهو عمل مبهر.

وأضافت الفنانة ريم مصطفى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"مسلسل سره الباتع يدور بين زمنين، وحاسة إني قدمت حاجة مختلفة تماما".

وتابعت الفنانة ريم مصطفى :"الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية، ولما شوفت البرومو اتخضيت".