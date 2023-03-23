شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ريم مصطفى: الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها من المشاركة في مسلسل سره الباتع، المذاع على قناة on، قائلة: أنا مخضوضة من مسلسل سره الباتع، وهو عمل مبهر.
وأضافت الفنانة ريم مصطفى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"مسلسل سره الباتع يدور بين زمنين، وحاسة إني قدمت حاجة مختلفة تماما".
وتابعت الفنانة ريم مصطفى :"الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية، ولما شوفت البرومو اتخضيت".
وساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، والذى يشهد زخم كبير من المسلسلات التليفزيونية لكبار النجوم الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة، وتعتمد المسلسلات على عدة عوامل من بينها فريق العمل والقصة والإخراج، وهناك عامل آخر يحظى باهتمام كبير ويساهم في نجاح المسلسل وهو تتر المسلسل، ويتنافس هذا العام عدد كبير من نجوم الغناء على جذب المشاهدين بغناء تتراتهم.