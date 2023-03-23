شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" على cbc يوميا فى العاشرة إلا ربع مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc يوميا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" فى تمام الساعة 9:45 مساء، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

وكشفت النجمة يسرا كواليس وتفاصيل مسلسلها الجديد "1000 حمد الله ع السلامة" المقرر عرضه حصريًا على شبكة "CBC"، قائلة: "شخصيتى فى المسلسل عن سيدة مصرية كانت تعيش خارج مصر، ثم قررت العودة للحصول على ميراث زوجها بصحبة ابنائها فى المسلسل وهما الفنانين آدم الشرقاوى ومايان السيد".

وقالت النجمة يسرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى قدمته الإعلاميات منى عبدالغنى ومها الصغير وإيمان عز الدين، على قناة "CBC" أن سعيد بالعمل مع نجوم الكوميديا بيومى فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف، مضيفة:" عايزة أقول لكم على حاجة، أنا معتمدة عليهم الحقيقة فى الكوميديا، وبعتمد على أنهم يحطوا المواقف اللى أنا أقدر أضيف عليها ريأكشن كوميدى، والحقيقة أن وجودهم ضايف لنا جدا فى المسلسل".

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر، مشيرة إلى أنها ستحرص على متابعة مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللى كريم، ومسلسل الكبير للنجم أحمد مكى، ومسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوى.

وأشارت النجمة يسرا، إلى انها زارت عدد من المحافظات خلال تصوير المسلسل منها محافظات دمياط، بورسعيد، الفيوم، مؤكدة أنها تفاجئت بمستوى التطور والتقدم الذى شهدته المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية، مضيفة:" الحمد لله فى مصر بتتطور للأحلى وللأجمل وللأرقى".

وعن ذكرياتها مع شهر رمضان المبارك، قالت النجمة يسرا:" والدتى ربنا يرحمها لما كانت عايشة كانت دايما تجمعنا كلنا على الفطار فى رمضان، وأنا دلوقتى باحاول أعمل زيها، ولازم كلنا نتجمع أول يوم فى رمضان كعيلة، وأنا دايما فى رمضان بيبقى عندى تصوير باقى حلقات المسلسل اللى بشارك بيه فى رمضان".