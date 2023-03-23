شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "يحيى وكنوز 2" على DMC يوميا فى السادسة والربع مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز 2" على شاشة DMC، وذلك فى الساعة 6:15 مساء، والإعادة 7:30 صباحا.

الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل يشارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة علا الشافعي.

وقال السيناريست محمد عدلى، مؤلف الجزء الثانى من مسلسل "يحيى وكنوز"، فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن المسلسل يتناول عددا من الشخصيات، منها الملك خفرع ويجسده الفنان خالد سليم ورمسيس الثالث ويجسده الفنان إسلام جمال، ويجسد الفنان أحمد العوضي شخصية امنمحات، كما يجسد الفنان أحمد صلاح حسني حاكم الاقليم بيبي نخت، ويجسد الفنان محمد عبد الجواد الملك سنفرو، كما يجسد الفنان خالد الدهبي الملك مينا، ومحمد ثروت الدكتور عجيب.

وأكد السيناريست محمد عدلى مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز" أن الجزء الثانى من العمل يناقش الحضارة المصرية القديمة بمعالجة جديدة وأحداثه كلها مليئة بالمفاجآت، مضيفا: "يوجد في العمل عدد من الملوك المصريين القدماء أكثر من الجزء الأول، من خلال شخصيات لها علاقة بالدراما، كما يوجد دكتور عجيب الذى يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت وهو شرير كوميدى لديه هدف معين أكثر من سرقة الآثار".