شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الكبير أوى: إن شاء الله المسلسل ينجح زي السنة اللي فاتت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان بيومي فؤاد، إن الدكتور ربيع في الكبير الجزء السابع لا يعمل دكتور فقط، متابعا :"إن شاء الله المسلسل ينجح زي السنة اللي فاتت".

وأضاف الفنان بيومى فؤاد، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"قلقانين جدا في مسلسل الكبير أوي عشان بنخاف نكرر الشغل، وبنعمل بروفات كتير عشان نصور".

وتابع الفنان بيومى فؤاد:" اشتغلت السنة دي في مسلسل يسرا، ومسلسل سره الباتع، والكبير أوي، والكوميديا صعبة، والجمهور فاهم وإرضائه مش سهل".

فيما قالت الفنانة رحمة أحمد :"نتمنى أن نكون عند حسن ظن الناس وتوقعاتهم، وسقف توقعات الناس ارتفع ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

وأضافت الفنانة رحمة أحمد خلال البرنامج :"الموضوع مقلق على كل الأصعدة ونتمنى أن يستمتع الناس بالكبير أوى".

بدوره قال المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوى: معانا ضيوف شرف في المسلسل وهم نور وأحمد السقا.

وأضاف المخرج أحمد الجندي:"صورنا حوالي 24 حلقة من الجزء السابع في الكبير أوي".

فيما قال الفنان محمد سلام (هجرس)، إن كل الشخصيات في الموسم الماضي موجودين في الموسم الجديد.