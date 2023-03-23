فن ومشاهير

أبطال الكبير أوى: إن شاء الله المسلسل ينجح زي السنة اللي فاتت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الكبير أوى: إن شاء الله المسلسل ينجح زي السنة اللي فاتت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان بيومي فؤاد، إن الدكتور ربيع في الكبير الجزء السابع لا يعمل دكتور فقط، متابعا :"إن شاء الله المسلسل ينجح زي السنة اللي فاتت".

 

وأضاف الفنان بيومى فؤاد، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"قلقانين جدا في مسلسل الكبير أوي عشان بنخاف نكرر الشغل، وبنعمل بروفات كتير عشان نصور".

 

وتابع الفنان بيومى فؤاد:" اشتغلت السنة دي في مسلسل يسرا، ومسلسل سره الباتع، والكبير أوي، والكوميديا صعبة، والجمهور فاهم وإرضائه مش سهل".

 

فيما قالت الفنانة رحمة أحمد :"نتمنى أن نكون عند حسن ظن الناس وتوقعاتهم، وسقف توقعات الناس ارتفع ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

 

وأضافت الفنانة رحمة أحمد خلال البرنامج :"الموضوع مقلق على كل الأصعدة ونتمنى أن يستمتع الناس بالكبير أوى". 

 

بدوره قال المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوى: معانا ضيوف شرف في المسلسل وهم نور وأحمد السقا.

 

وأضاف المخرج أحمد الجندي:"صورنا حوالي 24 حلقة من الجزء السابع في الكبير أوي".

 

فيما قال الفنان محمد سلام (هجرس)، إن كل الشخصيات في الموسم الماضي موجودين في الموسم الجديد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا