شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الأطفال تعود فى رمضان 2023 بعد غياب سنوات..اعرف التفاصيل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال متابعة تليفزيون الخليج 365 عن دراما رمضان 2023 وخاصة دراما الأطفال تحدثت الناقدة علا الشافعي عن مسلسلات الأطفال التي تقدمها الشركة المتحدة عبر قنواتها ومنها "يحيى وكنوز 2" و"الربابة مصرى" و"المحمية" ، وكشف اللقاء الذي أداره الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر عن تفاصيل هذه المسلسلات التي تقدم للطفل المصري والعربي ، والمقررعرضه على قناة دى إم سى ومنصة واتش إت، ويستعرض يحيي وكنوز مجموعة من المغامرات المتنوعة فى العصر الحديث والعالم القديم ويناقش سير ملوك مصر القديمة فى إطار درامى مشوق.

يقدم "الربابة مصرى" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينهم حلقة حياة كريمة والنوبة والنيل ومصرى قديم، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

أما مسلسل الرسوم المتحركة "المحمية" المقرر عرضه على قناة الحياة ومنصة واتش إت مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهم وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميز.