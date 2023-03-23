شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل: أنا خجولة أبتسم لأخفى غضبى وعنيا بتفضحنى ووجدت حضن الأم فى مرات الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "أنا والقناع" الذى تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب فى أولى حلقاته على قناة الحياة، الفنانة غادة عادل والتى قالت، الناس تفتكر أن الطيبة "هبل أو عبط"، موضحة أنا لا أستطيع أن أغضب أى أحد منى، مضيفة أحب أن أبتسم لأخفى غضبى.

وأضافت غادة عادل، عنيا بتفضحنى لا أستطيع أن أخبىء إحساسى على وجههى، أنا شخصية خجولة وأضع شعرى على وجهى، مشيرة إلى أن هناك إناس بجحة وناس صريحة وأخرى منافقة وناس طيبة حقيقيين لا يرتدون أقنعة.

وأكدت غادة عادل عندما توفت والدتى وعندى عامين وجدت حضن الأم فى مرات الأب، ولم أتذكر أى شئ عن والدتى لأنه كان عمرى عامين حينما توفت، مؤكدة أن القناع الوحيد الذى أرتديه كثيرا وهو القناع أنى لا يوجد بداخلى شئ مهما أشعر بوجع، ولم ألوم والدى على زواج أخرى بعد وفاة والدتى، ولم ارى منها أى شئ سئ.