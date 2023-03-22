شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبي" يتخطى 11مليون جنيه إيرادات بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات الفيلم الرومانسي "أنا لحبيبي" إيرادات 11 مليون جنيها من شباك التذاكر بدور السينما المصرية، بعد 7 أسابيع من عرضه.

فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

قصة فيلم أنا لحبيبي

وتدور أحداث فيلم "أنا لحبيبي" فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

وكانت آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو" الذي طرح في السينمات المختلفة 2021، وشاركه بطولته كل من: حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، هدى المفتي، نور قدري، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

أما آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية مشاركتها في فيلم "خطة مازنجر" الذي عرض العام الماضي 2022 في دور العرض السينمائية، وشاركها بطولته حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، يما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، إخراج رامي رزق الله.