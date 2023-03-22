شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي تقدم برنامج "مسلسلات وحكايات" على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي مدير تحرير الخليج 365، برنامجا جديدا على تليفزيون الخليج 365، وهو البرنامج الذي يقدم قراءة في دراما مسلسلات رمضان 2023.



الناقدة علا الشافعي

ويقدم تليفزيون الخليج 365 خلال شهر رمضان المبارك 2023، مجموعة متنوعة من البرامج والتقارير والنشرات الإخبارية على مدار الساعة، يبث عبر موقع الخليج 365 الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية له، على يوتيوب وفيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتضمن خريطة برامج تليفزيون الخليج 365 باقة متنوعة من البرامج والتقارير والتحليلات الفنية لمسلسلات رمضان، ونصائح طبية، بالإضافة إلى العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية اليومية.

ويشهد الموسم الرمضاني تقديم الشركة المتحدة، لـ 18 مسلسلا في رمضان وهى : مسلسل " الكتيبة"101" بطولة "آسر ياسين وعمرو يوسف، و"حرب" بطولة أحمد السقا، و"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان ومسلسل" رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، ومسلسل" تحت الوصاية" بطولة منى زكى، ومسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، ومسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال".

كما تقدم مسلسل"سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، ومسلسل "سره الباتع"، ومسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضى ، ومسلسل "الكبير 7" بطولة أحمد مكى، ومسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، ومسلسل " 1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، ومسلسل"جميلة" بطولة ريهام حجاج، ومسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، ومسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي" ، و"كشف مستعجل".