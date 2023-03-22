شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: حبيت أرجع بشكل الناس مش متعودة عليه من خلال مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عيد عن دوره في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، والذى يعرض في شهر رمضان على قناة CBC، وقال أحمد عيد في لقاء ببرنامج "its show time": "أنا غايب بقالى فترة وشايف ان الواحد لو رجع بشكل مختلف هايكون افضل بكتير، وحبيت ارجع بشكل الناس مش متعودة عليه بالنسبة ليا".

وتابع أحمد عيد: "أنا آخر حاجة ليا في السينما فيلم خلاويص وبالنسبة للدراما آخر حاجة كانت مسلسل صاحب السعادة مع أستاذ عادل إمام، وجاتلى حاجات ولكن مكنتش حاببها ومش شايف نفسى فيها، وطبعا هو قدر إن جالى دور مختلف وشايف ان ده ممكن يكون اللى ببحث عنه ويقدمنى للناس بشكل جديد".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن ترث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".