شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: 60 نجما يشاركون فى مسلسل "سره الباتع" وتصوير المشاهد لوحات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد الفنى عبد الله غلوش، أن كل أشكال الدراما موجودة هذا العام في خريطة مسلسلات قناة الحياة خلال شهر رمضان، مشيدا بمسلسل "سره الباتع"، قائلا: "الفكرة تناقش حقبتين زمنيتين واختيارات النجوم فيه غير متوقعة لأحمد فهمي وأحمد السعدني".

وأشار عبد الله غلوش، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك أكثر من 60 نجما ونجمة يشاركون فى مسلسل "سره الباتع"، موضحا أن المسلسل يربط ما بين الحادث خلال حقبة زمنية تاريخية وما يحدث الآن.

وتابع: "البرومو الرئيسي لمسلسل سره الباتع لقى إشادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة التصوير وكأنها لوحات فنية، وهذه المشاهد التاريخية محمسة ناس كتير تشوف المسلسل، وأيضا هنشوف خالد يوسف لأول مرة فى الدراما".