شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا في مسلسلات رمضان .. ضحك ولعب وجد وخيال علمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم عامل من عوامل نجاح المسلسل الكوميدي هو أصالة الفكرة أولا ثم الاعتماد علي الموقف والمفارقة وهي أرقي أنواع الكوميديا، ويأتي بعد ذلك ضمن العوامل خفة ظل الممثلين ووجود " Sens de la comédie " لدي المخرج المكلف بإخراج العمل الكوميدي، وهذا الحس الكوميدي سيظهر في حركة وزاوية الكاميرا والمونتاج والإيقاع ، ولذلك دائما نؤكد علي أن المسلسل الكوميدي أو الفيلم الكوميدي هو الأصعب في التقديم ، فمن السهل بكاء المشاهد والتأثير عليه ، ولكن من الصعب إضحاكه .

يقدم خلال الشهر الكريم عدد من الأعمال الكوميدية، تحمل أفكارا أصيلة وتعتمد علي الموقف الكوميدي ومتوقع لها رسم البسمة علي وجوه المشاهدين خلال الشهر الكريم ومنها مثلا مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين، وفكرة المسلسل نفسها تدعو للضحك حيث يقدم فيها البطل شخصية فؤاد الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق «صفارة» أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل في مغامرات كوميدية، وتنقلب بسببها حياته رأسًا على عقب، وبهذا سيكون هذا العمل تصنيفه كوميدي يعتمد علي الخيال العلمي، وسيعرض المسلسل علي قناة dmc ، عن عرض مسلسل «الصفارة» للنجم أحمد أمين على شاشتها ضمن مسلسلات رمضان 2023، والمسلسل بطولة أحمد أمين، ومحمود البزاوي، وطه ودسوقي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، وآية صلاح، وسامية الطرابلسي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتاب، إخراج علاء إسماعيل.



احمد امين

تعتمد أيضا دنيا سمير غانم علي الخيال العلمي وعلي تيمة العودة بالزمن للوراء وبشكل كوميدي من خلال مسلسل " جت سليمة " في 15 حلقة كتبها كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت ، ومتوقع لهذا العمل أن يكون من ضمن أهم المسلسلات الكوميدية خلال شهر رمضان ، فمخرجه إسلام خيري لديه حس كوميدي وله تجارب سابقة مع المسلسلات والأفلام الكوميدي أغلبها كانت ناجحة .

نجاح مسلسل " الكبير أوي " العام الماضي شكل له صعوبة كبيرة هذا العام ، فالجميع يتوقع له التأكيد علي النجاح بأفكار جديدة في الجزء السابع، وارتفع سقف الطموح من المشاهين بسبب البرومو التشويقي، الذي طرح ، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور ومحبي العمل، وظهر أحمد مكي خلال البرومو وهو يخبر مربوحة بأنه يتزوج مرة أخرى، كما ظهرت مربوحة وهي تقلد رقصة اللبنانية ميريام فارس في أغنية توكو تاكا، ويعرض هذا العمل الذي ينهل من الواقع ويقدمه في شكل كوميدي بعيدا عن تيمة الخيال العلمي الكوميدي علي قناة ON، كما يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة ، والمسلسل بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.



المسلسل الكوميدي جت سليمة

يقدم خلال الشهر الكريم عدد آخر من المسلسلات يجمع ويخلط ما بين الدراما الاجتماعية واللايت الكوميدي، ومنها مثلا مسلسل بـ«1000 حمد الله ع السلامة»، والذي تدور أحداثه حول عودة دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي وهي (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن عدد من الأسرار العائلية ، ويشارك يسرا البطولة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبه، والمسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل، ويعرض علي قناة الحياة، وهو مكون من 30 حلقة .

ويقدم النجم طارق لطفى «مذكرات زوج» في 15 حلقة، عن رواية الكاتب أحمد بهجت وسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد وخالد الصاوى ورنا رئيس ونور النبوى وإخراج تامر نادى ، والمسلسل اجتماعي لكنه يتخلله الخط الكوميدي أيضا .