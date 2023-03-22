شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عصام السقا قبل شخصية "نعيم" في مسلسل جعفر العمدة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صاحب الموهبة يدخل قلوب المشاهدين بمجرد ظهوره في أي عمل فنى سينمائى أو درامى، ويلفت الانتباه على المستوى الجماهيرى أو النقدى بدون شك، وهو ما فعله الفنان عصام السقا، والذى يحظى بموهبة تمثيلية قادرة على وضع قدمه في مكانة مهمة في الدراما التليفزيونية، وهو ما سعى إليه السقا في السنوات الأخيرة، حتى وصل ليكون أحد أهم نجوم مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان المقرر عرضه في الموسم الرمضانى الحالى، حيث يقدم السقا شخصية "المعلم نعيم" وهو الرجل الأول والقريب من جعفر العمدة في تجارته وحياته وكل التفاصيل ، السقا لم يبخل بأى مجهود حتى يصل لتلك الأدوار المميزة في السنوات الأخيرة، لاسيما أنه قدم العديد من الأدوار المختلفة نسردها في السطور التالية ، وهى كالتالى :

شخصية "هرم" في مسلسل "الاختيار 1" مع الفنان أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً كبيراً ، وقدم العمل شخصية أسطورة الصاعقة "احمد منسى" وتفاعل الجمهور مع المسلسل ، وهو من إنتاج المتحدة ، كما قدم السقا الاختيار 3 مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وأحمد مكى، ونجوم آخرين .

قدم دوراً مهما في المسلسل الكرتونى "يحيي وكنوز" والذى لاقى نجاحاً كبيراً وسط الأسرة المصرية، والذى يسرد ويتناول حياة المصريين منذ الفراعنة .

شارك في مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، عام 2012، وشارك فيه العديد من النجوم ، على رأسهم نرمين الفقى، نور اللبنانية، من إخراج أحمد صالح، واجتمع أيضاً مع ياسر جلال في مسلسل " الفتوة" والذى لاقى نجاحاً كبيراُ من إخراج حسين المنباوى.

وقدم السقا مسلسل "يوتيرن" مع النجمة ريهام حجاج، العام الماضى، وحقق العمل نجاحا كبيرا ، وشارك في بطولته كل من عبير صبرى، كريم قاسم، وآخرين، إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "إلا أنا" حكاية "حكايتى مع الزمان" بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، إخراج محمد أسامة .

مسلسل كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، العام قبل الماضى، وشارك فيه أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال وميرنا نور الدين، إخراج أحمد نادر جلال .

مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمبين صبرى، وشارك في بطولته كل من دياب، وايتن عامر، وهبة مجدى، إخراج مرقس عادل، كما قدم السقا مسلسل "الدايرة" مع الفنان أحمد صلاح حسنى، وهو العمل الذى جمع مجموعة من الفنانين الشباب مثل إسلام جمال وإيمان العاصى وآخرين، إخراج أحمد سمير فرج .

وقدم أيضاً عصام السقا مسلسل "حكايات بنات" مع الفنانتين ميرنا نور الدين وأسماء جلال، وحقق انتشارً كبيراً وقت عرضه، من إخراج مصطفى أبو سيف، وتأليف باهر دويدار .

مسلسل "كلبش 3" مع الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى، وهو العمل الأول بينه وبين كرارة في الدراما التليفزيونية ، من إخراج بيتر ميمى.

وعلى مستوى السينما قدم عصام السقا فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، والذى حقق إيرادات كبيرة في السينما، وشارك في بطولته كل من ماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وآخرون، إخراج سارة وفيق .