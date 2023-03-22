شكرا لقرائتكم خبر عن "عداوة وحرب مالهاش آخر ونارها هتحرق الكل" من برومو مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "عملة نادرة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة قناة cbc، حيث نشرت البرومو التشويقي للعمل، الذي شهد العديد من الصراعات، معلقة عليه: "عداوة وحرب مالهاش آخر ونارها هتحرق الكل، انتظروا مسلسل عملة نادرة في رمضان على WATCHIT".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.



بوستر مسلسل "عملة نادرة"

وتحدثت النجمة نيللى كريم عن خوضها تجربة الدور الصعيدى لأول مرة في مسلسل عملة نادرة، وقالت في لقاء في برنامج "its show time"، أنا سعيدة جدا إن المسلسل يجمعنى بأساتذة كبار مثل جمال سليمان وكمال أبو رية والكثير من النجوم.

وأضافت نيللى كريم: "سعيدة إنى التقيت أخيرا مع جمال سليمان وهناك مشاهد كثيرة تجمعنا وصعبة وبستمتع بتمثيله جدا وأوقات بنسى دورى واتفرج عليه، وهو عنده خبرة في الصعيدى وعمله قبل كده وكمال أبو رية نفس الموضوع وبتعلم منهم لان انا اجدد واحدة في الصعيدى، وبشوف اللى سبقونى في الصعيدى كانوا بيتكلموا ازاى وبتعلم منهم".