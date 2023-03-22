شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف: دراما مسلسل "سره الباتع" تتحمل 60 حلقة وكل مشهد حكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج خالد يوسف، مخرج ومؤلف مسلسل "سره الباتع"، تحمسه لتجربة هذا المسلسل لما فيه من ثراء درامي، قائلا: "دي التجربة الدرامية الأولى لى ومكنتش متحمس أخزض التجربة إلا بموضوع يستاهل أني ادخله، وكل دراما لها وضعها، واللي حمسني أن الدراما اللي عندي تحتمل 60 حلقة مش 30 والإيقاع سينمائي والاحداث تحتمل كتيرا".

وأضاف خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن تجربة مسلسل سره الباتع هي أصعب تجربة خاضها نظرا لطولها، متابعا: "مهما أخذت من جلسات تصوير أكتر حاجة عملتها 8 أسابيع وأكون خلصت الفيلم، وفي المسلسل صورت 18 أسبوعا دون توقف".

وتابع: "مشاهد المسلسل مفيهاش حاجة سهلة ومفيش مشهد عادى وكل مشهد فيه حكاية وعملت المسلسل بكل مشهد موجود في الفيلم وهي دراما مرهقة جدا، واللي أنا عملته عملية انتحارية لإنهاء المسلسل في هذه المدة خلال 18 أسبوعا".