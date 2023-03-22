شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يجتمعون فى برومو مسلسلات الشركة المتحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو الفقى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مجمعا لمسلسلات المتحدة التي من المقرر أن تذاع على قنواتها خلال أيام شهر رمضان الكريم بدءا من الغد.

وغدا بداية الماراثون الرمضاني 2023، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام توليفة متنوعة من الأعمال الدرامية، التي ينتظرها الجمهور، كما أن الكوميديا كان لها نصيبا كبيرا من تلك الأعمال، إذ إنها لم تقتصر على النجوم الذي اعتادوا تقديمها خلال السنوات الماضية، إنما نرى هذا الموسم تقديم عدد من النجوم الكوميديا بعد الدراما القوية التي قدموها المواسم الماضية.