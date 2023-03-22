أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شهر من الاختفاء

تداول جمهور المطربة شيرين عبد الوهاب أول صورة لها بعد شهر كامل من الاختفاء التام عن الأنظار، وظهرت شيرين داخل الاستديو لتسجيل أغنية جديدة علماً وأن إدارة أعمالها أكدت سابقاً أن المطربة المصرية عاكفة على الانتهاء من ألبومها الجديد ولن تظهر على جمهورها إلا بشكل يليق بمكانتها الفنية.

صورة شيرين عبد الوهاب أظهرتها بنفس الوزن الزائد ووجه شاحب تبدو عليه علامات الإرهاق، وتم التقاطها داخل استديو التسجيل المتواجد في منزلها، وسط إضاءة خافتة.

وسبق أن وضعت إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب خطة صارمة، للتمهيد لعودتها إلى جمهورها بشكل "يليق بها"، بعدما تعرضت صورتها لاهتزاز شديد بسبب ظهور أزماتها الشخصية للعلن، وتقرر حجبها عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إسناد مهمة إدارة منصاتها لفريق محترف، على أن يتم بالتدريج طرح أعمالها الفنية، ثم تتوج الخطة بتقديم حفل كبير داخل مصر.

إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد، كشف تفاصيل التمهيد لعودتها على الحياة الفنية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنّها ستطرح عدداً من الأغاني، خلال الأيام القليلة الماضية، وقال خلال لقائه «ET بالعربي»، إنّ شيرين عبدالوهاب، تعمل على الظهور للجمهور، خلال الفترة المقبلة، بشكلٍ يليق بها، وبشكلٍ سيُسعد مُحبيها، كما أنها تُخطط حاليًا للعودة إلى جمهورها من خلال حفل غنائي ضخم داخل مصر، سيُجرى التحضير له لاحقًا.وأضاف إيهاب صالح: شيرين لديها العديد من الأغاني، إذ تختار الأفضل منها استعدادًا لتسجيلها، وأنّها ستطرح أغنية خلال الأيام القليلة المُقبلة، لكنه لا يستطيع كشف تفاصيل عنها.

شيرين عبدالوهاب ستلتزم الصمت

وأشار إلى أن شيرين عبدالوهاب، ستعمل خلال الفترة المقبلة، بصمتٍ تام، فلا صوت يعلو عن أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها، وأنهم وضعوا خطة مُحددة خاصة بحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيُجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، حسمت مؤخراً الجدل المثار حول اختفائها، وانفصالها مجدداً عن زوجها حسام حبيب، وتم الإعلان رسمياً عن تعيين مدير أعمال جديد للمطربة المصرية، كما أصدرت بياناً رسمياً هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد حبيب أن شيرين لم تقم أصلا بمتابعته على انستغرام حتى تقوم بإلغاء المتابعة، لافتاً إلى تركيزها حالياً في الانتهاء من تسجيل عدة أغنيات لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان.

شيرين عبد الوهاب المختفية عن الأنظار منذ شهر كامل، أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي، علماً أن مدير أعمالها القديم هو من أطلق نبأ اختفائها بعد إعلان فشله في التواصل معها، وقال البيان: تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه.

شيرين تحتاج للتفرغ من أجل إنجاز أعمالها الفنية الجديدة

وتابع: وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.وأضافت شيرين في بيانها: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير.

مدير أعمال شيرين يكشف عن مفاجأة

وبنفس التوقيت أكد إيهاب صالح، فى بيان رسمي، أنه بدأ العمل مع شيرين ويعقد جلسات حاليًا للانتهاء من أعمال فنية جديدة وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبد الوهاب.وأصدر المحامي حسام لطفي تحذيراً من تداول شائعات تمس الحياة الخاصة لموكلته، مؤكداً تكليفه بملاحقة من ينشرون أخبارًا كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة.

حسام حبيب لم يحذف صور شيرين

بينما نفى حسام حبيب صحة أنباء الانفصال وأكد في تصريح مقتضب ل ET بالعربي إنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات".ولفت إلى أن شيرين لم تُتابعه عبر حسابه على انستغرام من الأساس، كما أنه لم ينشر صورًا برفقتها على حسابه، منذ عودتهما مُجددًا في شهر نوفمبر الماضي.كما وجه حسام حبيب، رسالة للجمهور، قائلًا: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا زي الفل كويسين مفيش أي حاجة.. أنا وشيرين عبد الوهاب شغالين على أغاني جديدة، وإن شاء الله لو حد فينا خلص حاجة خلال الأيام الجاية، وارد نطرحها في موسم احتفالات العيد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة القاهرة تُسدل الستار على صراع شيرين عبد الوهاب وروتانا

شيرين عبد الوهاب ستعود إلى جمهورها "بشكل يليق بها"