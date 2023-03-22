آيتن عامر تصف أزماتها الأخيرة مع طليقها بـ"الجانب المظلم" من حياتها

وصفت الفنانة آيتن عامر الأزمات الأخيرة مع طليقها ووالد أطفالها محمد عز العرب ب "الجانب المظلم" من حياتها الخاصة، ورفضت تماماً الكشف عن المزيد من الأسرار حول تطورات الدعاوى المتبادلة بينهما على خلفية اتهامها له بمحاولة خطف الأطفال، وقالت إن القصة برمتها لن تفيد أحداً وتفضل أن تشارك جمهورها المواقف الإيجابية فقط.أضافت آيتن عامر خلال لقاء لها ببرنامج ET بالعربي: كل حد فينا بيمر بظروف مش لازم الناس كلها تكون عارفاها، والجانب المظلم من حياتي معتقدتش أنه هيفيد الناس، لكن الفنان زيه زي أي حد وبيمر بظروف صعبة مش عاوز يقولها، ربنا يهونها على الجميع.

قصة المحاضر المتبادلة بين آيتن عامر وطليقها

يذكر أن النيابة العامة المصرية قررت إخلاء سبيل آيتن عامر وزوجها السابق مدير التصوير محمد عز العرب بعد تبادل الاتهامات بالاعتداء، داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، ووجهت آيتن اتهاما لطليقها بالاعتداء عليها وعلى والدتها، ومحاولة اصطحاب طفليهما آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، اللذان يقيمان بصحبتها بالقوة داخل سيارته، إلا أن أفراد الأمن الخاص بالكمباوند استوقفوه، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

وبعد الواقعة، سارع الرسام والكاتب أحمد عز العرب، والد مدير التصوير محمد عز العرب، إلى استنكار ما فعله نجله.وغرد على تويتر كاتباً: «أيتن عامر أم أحفادي في مكانة ابنتي لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها وفي انفصالها عن ابني. ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف».

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