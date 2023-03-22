سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد مع ويل سميث

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:47 مساءً - علقت الفنانة سمية الخشاب على الصورة التي تم تداولها في الساعات الماضية للفنان أحمد سعد برفقة الممثل العالمي ويل سميث أثناء تواجدهما في مدينة جدة .

كتبت سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي” .

وكان قد أحيا الفنان أحمد سعد مساء يوم الأحد الماضي حفلا غنائيا على هامش سباق السيارات فورميولا 1، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من الحفل، وثق حضور النجم العالمي ويل سميث للحفل .

وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني أغنيته “إيه اليوم الحلو ده”، وبجانبه ويل سميث يرقص على أنغام الأغنية، وبدا عليه التفاعل معها بشكل كبير .

كما شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع “انستجرام” صورة تجمعه بويل سميث، أرفقها بتعليق جاء فيه: “إيه ويل سميث الحلو ده” .