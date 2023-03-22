كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:47 مساءً - علقت الفنانة سمية الخشاب على الصورة التي تم تداولها في الساعات الماضية للفنان أحمد سعد برفقة الممثل العالمي ويل سميث أثناء تواجدهما في مدينة جدة .
كتبت سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي” .
وكان قد أحيا الفنان أحمد سعد مساء يوم الأحد الماضي حفلا غنائيا على هامش سباق السيارات فورميولا 1، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من الحفل، وثق حضور النجم العالمي ويل سميث للحفل .
وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني أغنيته “إيه اليوم الحلو ده”، وبجانبه ويل سميث يرقص على أنغام الأغنية، وبدا عليه التفاعل معها بشكل كبير .
كما شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع “انستجرام” صورة تجمعه بويل سميث، أرفقها بتعليق جاء فيه: “إيه ويل سميث الحلو ده” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد مع ويل سميث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.