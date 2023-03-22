زوجة رامي صبري تنهار بالبكاء في حفله بالكويت .. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:47 مساءً - وجه الفنان رامي صبري رسالة إلى زوجته شيرين معربا من خلالها عن حبه لها وتقديره لدعمها ومساندتها له، خاصة في مشواره الفني وسعادتها بنجاحه .

نشر رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهرت به زوجته وهي تبكي متأثرة خلال متابعتها لحفله في دولة الكويت من خلال بث مباشر من هاتف محمول، نظرا لكونها لم تستطع السفر معه وحضور الحفل .

وكتب رامي صبري في تعليقه على الفيديو: “زوجتي الغالية شيرين .. حتي وانتي مش معايا وأنا بغني على أي مسرح خارج مصر بتبقي معايا علي التليفون بدموعك الغالين وفرحتك بيا وبنجاح أي حفلة أو أي أغنية جديدة .. كل سنة وانتي معايا يا أغلي ما في حياتي .. الله يحفظك ويحفظلنا علي وعمر” .

وعلى الجانب الآخر خرجت زوجة رامي صبري للتعليق على ظهورها وهي تبكي أثناء غناء زوجها، وكواليس هذا المشهد في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، خاصة مع تلقيها بعض الانتقادات عليه .

فقالت: “الناس اللي تعرفنى كويس هتعرف إن كل علاقتى بالسوشيال ميديا إني بنزل صور وقليل لما بتكلم فى حاجة .. من كام يوم كده كان رامي عنده حفلة في الكويت وما شاء الله كانت الحفلة جميلة وزحمة والناس حافظة الأغانى كلها وبتغني معاه الحمد لله” .

تابعت: “فكلمتنى فطومة حبيبتى المسؤلة عن السوشيال ميديا عند رامى، كلمتنى فيديو كول هى عارفة أد إيه أنا بحب دايما لو مش مسافرة مع رامي إني أطمن عليه وأطمن على الحفلة، ببقى دايما عايزة أطمن” .

أضافت: “المهم كلمتني وزي ما الناس اللي شافت الفيديو عيطت وأنا بتفرج ودى مشاعري اللي تخصنى أنا تجاه جوزي، واللي يعرفنا هيعرف إن أنا ورامى مع بعض بقالنا سنين ويا رب العمر كله مع بعض، ابتديت مع رامى المشوار من الأول وشفت وعشت معاه كل مراحل الصعود والتعب والكفاح والقلق” .

واصلت شيرين: “فلما بشوف المشوار د بيترجم لنجاح وأشوف حب الناس وهى حافظة كل الأغاني وصوت الناس بيهز المسرح، بتبقى هي دي مشاعري ودموع فرحتي بكرم ربنا الحمد لله .. واعتقد إن هي دي المشاعر الطبيعية لأى زوجة بتشوف نجاح جوزها وبتمنى إنى أشوف ولادي زي رامي” .

أكملت: “كلها مشاعري الخاصة اللي تخصني أنا وعائلتي ومكنتش أحب أتكلم فيها بس .. وأنا مكنتش أعرف إن الفيديو ده هينزل فلقيت ناس كتير بعتالي وناس كاتبة كومنت انتي عايزة تريند، دي بتعيط علشان التريند، حاجات من النوعية دي” .

استطردت: “اللى يعرفنى كويس هيعرف إني بعيد كل البعد عن التريند والكلام ده، ولا جوزي الحقيقة ولا عمره استغل شهرته علشان يكون تريند وبالتالى ولا أنا آخر واحدة فى الدنيا يتقال عليها عايزة تريند” .

وقالت زوجة رامي صبري: “في النهاية أتمنى من أى إنسان ماسك التليفون وبيتفرج على حاجة قبل ما يكتب كلمتين يفكر الأول في اللي هيكتبه لأنه ببساطة بالنسبة للي بيكتب هو بيكتب كلمتين” .

واختتمت: “ما يعرفش إن الكلمتين دول ممكن يجرحو حد، ممكن يضايقو حد، ومعايا أنا شخصيا دي مشاعري اتجاه جوزي وهتظل دي مشاعري .. ويا رب دايما ناجح ومكمل مشوارك يا حبيبي، من نجاح لنجاح إن شاء الله” .