بعد اعتذارهم عن مسلسل “رمضان كريم 2” .. أحمد السبكي يهاجم هؤلاء النجمات: “جبنا الأحسن منهم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 05:47 مساءً - هاجم المنتج أحمد السبكي كلا من الفنانات: ريهام عبد الغفور وروبي وسهر الصايغ بسبب اعتذارهم عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، واللاتي كن قد شاركن في بطولة الجزء الأول منه .

قال أحمد السبكي في مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “بيقولولي احنا بقينا نجوم منقدرش نعمل مسلسلات جماعية تاني لإن العمل الجماعي بالنسبالهم سٌبة” .

تابع: “الأستاذة روبي وريهام عبد الغفور وسهر الصايغ اعتذروا، كنا عايزين نكمل بيهم بس اللي جبناهم أحسن منهم الحمد لله عملوا شغل أحلى والناس هتتمتع بالجزء التاني من رمضان كريم لإنه مطلب جماهيري” .

أضاف “السبكي”: “للأسف فيه قنوات ادتهم حجمهم وعملولهم بطولة لوحدهم مش عارف ليه، مش هما دول اللي يعملوا بطولة لوحدهم .. والقناة اللي مخدتش رمضان كريم الجزء التاني هتندم انها مخدتوش” .

وأشار أحمد السبكي منتج المسلسل إلى أن “رمضان كريم 2” يضم 45 فنانا بين أبطال الجزء الأول وأبطال جدد، مستكملا: “احنا عايزين نمتع الشعب المصري” .

يذكر أن المسلسل يضم أبطال الجزء الأول، وفي مقدمتهم الفنان سيد رجب، وصبري فواز، محمد لطفي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوي محمد علي، عمرو عبد العزيز وكريم عفيفي .

أما عن الأبطال الجدد المنضمين للعمل فمنهم الفنانين: سلوي خطاب، ويزو، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، بدرية طلبة، والفنان إسماعيل فرغلي .