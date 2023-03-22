نانسي عجرم تسجل الأغنية الدعائية لفيلم ليلى علوي الجديد "شوجر دادي"

في أول حضور لها بالسينما المصرية، تعاقدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم ليلى علوي الجديد "شوجر دادي" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الفطر 2023.ونشر المنتج محمد حامد صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل الاستوديو عبر حسابه بموقع الفيس بوك وكتب معلقاً: مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم "شوجر دادي".والأغنية هي الأولى لنانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، علمًا وأن نانسي نجحت سابقا في تقديم شارات الأعمال الدرامية المصرية خاصة في موسم رمضان.

قصة فيلم "شوجر دادي"

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.الفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

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