أحمد السقا يُعلق على مشهد أكل ثعبان"ذنبك في رقبة رامز جلال"

علق الفنان أحمد السقا على تفاعل الجمهور بعد ظهوره خلال برومو برنامج رامز نيفر إند أثناء تناوله ثعباناً، أثناء تنفيذ المقلب، نافياً علمه باستدراج رامز له للوقوع في المقلب الجديد، وأكد أن ذنب الثعبان المقتول في رقبة رامز جلال.ونشر أحمد السقا صورة له وهو يأكل الثعبان خلال برومو من برنامج رامز نيفر إند، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّق قائلاً.. آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال.ورد عليه رامز خلال التعليقات وكتب: "بالهنا والشفا يا نجم يا رب يكون طعمه عجبك".بينما شهدت التعليقات جملة رائجة تقول: رامز عمل مقلب فى التعبان وجابله السقا.

قائمة ضحايا مقلب رامز جلال

وكشف الإعلان التشويقي الأول عن قائمة أبرز ضحايا المقلب ومنهم، أحمد السقا، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم، هنادي مهنا.كما وقع عدد من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أ حمد فتوح لاعب نادي الزمالك ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى مصطفى يونس.أيضاً وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد لبرنامجه السنوي للمقالب.

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