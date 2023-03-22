شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى يشكر كريستين تروستروم على التزامها 19عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتنحى كريستين تروستروم عن منصبها كمدير لمشروع Berlinale Talents في صيف 2023، بعد 19 عامًا من النجاح والمشاركة فى فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى، على أن تستمر في منصبها كشريك إداري في شركة استشارية بناء على التفرغ.

انضمت تروستروم إلى مهرجان برلين السينمائي الدولي في عام 2004، وساهمت بشكل كبير في تشكيل وقيادة مواهب برلينالة مع تطورها لتصبح واحدة من أكثر مبادرات تطوير المواهب شهرة وأكبر مجتمعات الأفلام في جميع أنحاء العالم، وتضم الآن ما يقرب من 10000 خريج.



كريستين تروستروم

"بالنسبة لأجيال عديدة من صانعي الأفلام الناشئين، لا ينفصل Berlinale Talents ومديرة المشروع كريستين، لقد كان من دواعي سرورنا دائمًا أن نضع التطوير الاستراتيجي للمنصة، والتحسين المستمر لمجموعة أحداثها في عالم سينمائي دائم التغير، وميزانية قوية لمشروع الطرف الثالث في يديها المخلصين، وبالتالي نشكر كريستين كثيرًا ونتمنى لها كل التوفيق في حياتها المهنية المستقبلية"، هكذا قال مديرا مهرجان برلين السينمائى مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان.

وصرحت كريستين تروستروم قائلة "كنت قادرة على المساعدة في تشكيل البرنامج منذ بداياته مع العديد من الرفقاء ومبدعي الأفلام الرائعين من جميع أنحاء العالم ثرية للغاية بالنسبة لي، وفي الإبداع المشترك، تم إنشاء معايير في تنمية المواهب وأماكن للتعلم المتبادل وأشكال تدريب مبتكرة لصانعي الأفلام، وهو بالتأكيد إنجاز فريد، ولـ هذا أتوجه بالشكر الخاص إلى مؤسسي Berlinale Talents ومديري المهرجانات اليوم، والشبكة الكبيرة من الشركاء، بالإضافة إلى الرئيس المشارك لي لسنوات عديدة، Florian Weghorn، وفريقنا الرائع وزملائي في برلينالة".

على أن يواصل مدير برنامج مواهب برلينالة فلوريان ويجهورن مهامه في القيادة المزدوجة المتساوية، وسيتم الإعلان عن منصب كريستين تروستروم وشغلها الجديد في أقرب وقت ممكن.