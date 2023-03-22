شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان فان دايك يفقد السيطرة على سيارته ويصدمها فى بوابة.. عمره 97 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم الفنان الشهير، ديك فان دايك، سيارته، بعد أن صدمها في بوابة ماليبو بعد انزلاق سيارته تحت المطر، وفقد ديك، 97 عامًا، السيطرة على السيارة قبل أن يصطدم بالبوابة، وهو ما أسفر عن إصابته في أنفه واحتمال حدوث ارتجاج في المخ.

وقع حادث التصادم صباح اليوم الأربعاء في ماليبو ووصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث ليجدوا ديك خلف مقود سيارته لكزس، وأخبر النجم رجال الشرطة أن سيارته انزلقت تحت المطر وفقد السيطرة على التوجيه قبل أن تصطدم سيارة لكزس بالبوابة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ديك فان دايك تورط فى حادث سيارة أخرى منذ عشر سنوات

جاء الحادث بعد ما يقرب من عشر سنوات من تورط ديك في حادث سيارة آخر أدى إلى إنقاذه من سيارة جاكوار المحترقة في لوس أنجلوس.

في حادث تحطمه الأخير، تم معالجة ديك في مكان الحادث من قبل المسعفين لأنه كان يعاني من نزيف في أنفه وفمه، بالإضافة إلى ارتجاج محتمل، ولم يتم إرسال ديك إلى المستشفى وتم نقله من قبل صديق ونقله إلى المنزل.



الممثل ديك فان دايك

وقالت مصادر أنه لم يتناول المخدرات والكحول، لكن ضباط الشرطة طلبوا إعادة اختبار القيادة للفنان بسبب عمره.

جاء الحادث بعد عشر سنوات من سحب ديك من سيارته جاكوار بعد أن اشتعلت فيها النيران على الطريق السريع 101 في كالاباساس في لوس أنجلوس، في 19 أغسطس 2013، وأنقذه رجل يدعى جيسون بنينجتون بعد اكتشاف السيارة المليئة بالدخان على جانب الطريق.

وقال بنينجتون في ذلك الوقت أنه رأى رجلاً مسنًا منحنيًا فوق عجلة السيارة وهرع إلى مكان الحادث، توقف ورأى الممثل يكافح في الداخل بعد أن ركض إلى السيارة التي تدخن.

لم يحتاج ديك إلى رعاية طبية بعد الحادث، على الرغم من أنه كان مرتبكًا بعض الشيء على ما يبدو.