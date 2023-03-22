شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران يتعهد بعدم تعاطى المخدرات مرة أخرى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الفنان البريطانى إد شيران بعدم تعاطي المخدرات مرة أخرى، مشيرا إلى أن تعاطى المخدرات سيكون "عدم احترام" لذكرى صديقه الراحل جمال إدواردز، وتوفي جمال، المنتج الموسيقي وابن النجمة بريندا إدواردز، بشكل مأساوي بعد سكتة قلبية ناجمة عن تناول الكوكايين والكحول في فبراير 2022 عن عمر يناهز 31 عامًا.

وبعد الكشف عن مدى تأثير وفاة جمال عليه وتوضيح مدى تعاطيه للمخدرات في الماضي في مقابلة صريحة مع مجلة رولينج ستون، أخبر المغني كيف أنه لن يلمس أي شيء مرة أخرى، وقال: "لن ألمس أي شيء مرة أخرى أبدًا، لأن هكذا مات جمال"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

إد شيران تخلى عن المخدرات من أجل زوجته وأولاده

وتابع :"وهذا مجرد عدم احترام لذكراه"، وتحدث إد عن تعاطيه للشرب والمخدرات وكيف انتهى به الأمر بالتخلي المخدرات، من أجل زوجته وأطفاله ليرا وجوبيتر.

وأوضح إد :"لم اتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، حتى بلغت 24 عامًا"، واعترف بتعاطى القليل من المواد لكنه رفض ذكرها خوفا من أن يقرأها أطفاله ذات يوم.

قال إد: "أتذكر أنني كنت فقط في مهرجان وأقول،" حسنًا، إذا فعل جميع أصدقائي ذلك، فلا يمكن أن يكون الأمر بهذا السوء. "

وتابع :"وبعد ذلك تحول الأمر إلى عادة تقوم بها مرة واحدة في الأسبوع ثم مرة في اليوم ثم، مثل، مرتين في اليوم".

في حديثه عن كيفية تركه للكحول والمخدرات، قال "قبل شهرين من ولادة ليرا، قالت لى زوجتى إذا اقترب ميعاد ولادتى، هل تريد أن يقودني شخص آخر إلى المستشفى؟ "