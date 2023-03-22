شكرا لقرائتكم خبر عن "أخي فوق الشجرة" يتخطى 16مليون جنيه إيرادات في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم "أخي فوق الشجرة" 16مليون جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية، بعد 9 أسابيع منذ بداية عرضه.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

أفلام رامز جلال

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذى عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

جدير بالذكر أنه يعرض حاليا في السينمات المختلفة، عدة أفلام منها فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.