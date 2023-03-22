شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامى صبرى عن بكائها فى حفل زوجها الأخير: مشاعرى تخصنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت زوجة المطرب رامي صبري علي ظهورها وهي تبكي من خلال مكالمة فيديو أثناء حفل زوجها الأخير، حيث نشرت صورة تجمعهما من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " الناس اللى تعرفنى كويس هتعرف إن كل علاقتى بالسوشال ميديا انى بنزل صور، وقليل لما بتكلم فى حاجة..من كام يوم كدة كان رامى عنده حفلة في الكويت وما شاء الله كانت الحفلة جميلة وزحمة والناس حافظة الأغانى كله وبتغنى معاه الحمد لله فا كلمتنى فطومة حببتى المسؤلة عن السوشال ميديا عند رامى كلمتنى فيديو كول هى عارفة أد إية أنا بحب دايما لو مش مسافرة مع رامى انى اطمن عليه وأطمن على الحفلة ببقى دايما عايزة اطمن ".



رامي صبري وزوجته



زوجة رامي صبري

وأضافت شيري قائلة "المهم كلمتنى وزى ما الناس اللى شافت الفيديو عيطت وانا بتفرج...ودى مشاعري اللى تخصنى انا تجاة جوزى واللى يعرفنا هيعرف ان انا ورامى مع بعض بقالنا سنين ويا رب العمر كلة مع بعض فا ابتديت مع رامى المشوار من الاول وشفت وعشت معاة كل مراحل الصعود والتعب والكفاح والقلق فا لما بشوف المشوار دة بيترجم لنجاح واشوف حب الناس وهى حفظة كل الاغانى وصوت الناس بيهز المسرح بتبقى هى دى مشاعرى ودموع فرحتى بكرم ربنا الحمد لله".

وتابعت بكلمات مؤثرة "واعتقد ان هى دى المشاعر الطبيعة لاى زوجة بتشوف نجاح جوزها وبتمنى انى اشوف ولادى زى رامى كلها مشاعرى الخاصة اللى تخصنى انا وعائلتي ومكنتش احب اتكلم فيها بس .....وانا ما كنتش اعرف ان الفيديو دة هينزل فا لقيت ناس كتير بعتالى وناس كاتبة كومنت انتى عايزة ترند دى بتعيط علشان الترند حاجات من النوعية دى اللى يعرفنى كويس هيعرف انى بعيد كل البعد عن الترند والكلام دة ولا جوزى الحقيقة ولا عمرة استغل شهرتة علشان يكون ترند وبالتالى ولا انا اخر وحدة فى الدنيا يتقال عليها عايزة ترند".

وختمت تعليقها بـ "فى النهاية اتمنى من اى انسان ماسك التليفون وبيتفرج على حاجة قبل ما يكتب كلمتين يفكر الاول فى اللى هيكتبة لانة ببساطة بالنسبة للى ببكتب هو بيكتب كلمتين ما يعرفش ان الكلمتين دول ممكن يجرحو حد ممكن يديقو حد ومعايا انا شخصيا دى مشاعرى اتجاة جوزى وهتظل دى مشاعرى ويا رب دايما ناجح ومكمل مشوراك يا حبيبى من نجاح لنجاح ان شاء الله ".

وجه الفنان رامي صبري رسالة حب وتقدير لزوجته، التي حرصت على متابعة حفلته التي أحياها خارج مصر، ولم يسعدها الحظ للحضور معه، لذلك اتصلت عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وفتحت الكاميرا لمشاهدة زوجها وهو يغني على خشبة المسرح.

ونشر رامي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور إنستجرام، فيديو له وهو على خشبة المسرح، وزوجته تتابعه من خلال الهاتف، وعلق قائلا: "زوجتي الغالية شيرين، حتى وأنتي مش معايا، وأنا بغني على أي مسرح خارج مصر، بتبقي معايا على التليفون بدموعك الغاليين، وفرحتك بيا وبنجاح أي حفلة أو أي أغنية جديدة".

وتابع: "كل سنة وأنتِ معايا يا أغلى ما في حياتي، الله يحفظك ويحفظلنا علي وعمر".