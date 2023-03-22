شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تحتفل بمرور 5 شهور بدون مشروبات كحولية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت عارضة الأزياء بيلا حديد بمرور 5 أشهر منذ آخر مرة تناولت فيها مشروبات كحولية، في الوقت الذي تروجه فيه لمشروبها الصحي، وتفاعل الكثير من متابعها مع الصور التي نشرتها للإعلان عن الخبر والتي كتبت عليها 5 أشهر دون كحول"



بيلا حديد تحتفل ب5 شهور امتناع الكحوليات (1)



بيلا حديد تحتفل ب5 شهور امتناع الكحوليات (5)



بيلا حديد تحتفل ب5 شهور امتناع الكحوليات (6)



بيلا حديد تحتفل ب5 شهور امتناع الكحوليات (7)

وأطلت بيلا من أصول فلسطينية بفستان أحمر مزود بحزام، جاء بأكمام متدلية من توقيع مصممة الأزياء إيمي شهاب، واكملت الاطلالة بـ صندلا أسود مزودا بأربطة، وبتسريحة الشعر المموج بأسلوب "ديسكو كيرلز"

وزارت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، البيت التركى فى نيويورك للمساهمة في إغاثة متضرري زلزال تركيا، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، استقبل سفير تركيا فى أمريكا، بيلا حديد التى قدمت طرود مساعدات إغاثية لمتضرري زلزال تركيا .

بيلا اثناء التبرع

وأعربت بيلا حديد عن تضامنها مع تركيا وقدمت تعازيها في الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء الزلزال، والتقطت صورة مع المتطوعين الذين يساهمون في جمع التبرعات للمتضررين، وأكدت استعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة لمتضرري الزلزال في تركيا .

وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا تتخفي مرتدية نظارات وحجابًا بينما تطوعت للمساعدة ، وهي تحمل صندوقًا كبيرًا من الإمدادات، وتأتي جهود بيلا بعد زلزال جديد قوته 6.4 درجة ضرب أجزاء من تركيا وسوريا دمرها الزلزال الهائل الذي أودى بحياة حوالي 45 ألف شخص.

بيلا تتبرع بحفاضات للاطفال