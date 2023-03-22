شكرا لقرائتكم خبر عن سينما الهناجر تحتفي بذكرى ميلاد أحمد رمزى بحضور مخرجين وفنانين ونقاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أمس سينما الهناجر بذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل احمد رمزي ، وعرض فيلمه " ابن حميدو " الذي قدم خلاله شخصية حسن الصياد الذي هو في الأصل ضابط يبحث عن عصابة لتهريب المخدرات ، وعقب عرض الفيلم خصصت ندوة أدارها الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر بحضور المستشار ماضي توفيق الدقن ، والمخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلاني، وكان من ضمن الحضور أيضا عدد من الجمهور والمحبين للسينما والمتخصصين أيضا ومنهم المخرج الكبير عاطف شكري والمخرج الشاب مازن لطفي ، والدكتورة رباب الششتاوي والناقدة تغريد حسن ، والفنان محمد سلامة .

في البداية تحدث الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر مؤكدا أن السينما المصرية والعربية مفتقدة منذ فترة نوعية الأدوار التي كان يقدمها الراحل أحمد رمزي فقد جمع عدة صفات كممثل منها : التلقائية في الأداء وخفة الظل مع الوسامة والرشاقة وحب الجمهور ، كما أن وجهه دائما ضاحك فيجعل كل من يشاهده يبتسم وهو يراه في أي عمل .



اشرف فايق وجمال عبد الناصر



الدكتورة رباب الششتاوي



المستشار ماضي توفيق الدقن والناقد الفني جمال عبد الناصر



المستشار ماضي توفيق الدقن يتحدث عن علاقة والده بأحمد رمزي

وأضاف جمال عبد الناصر : قدم رمزي أكثر من 100 فيلم وشارك أغلب نجوم الكوميديا أفلامهم فوجدناه مع إسماعيل ياسين في أكثر من عمل منها ابن حميدو وإسماعيل ياسين في الاسطول وغيرها ، كما شارك فؤاد المهندس وسعاد حسني في عائلة زيزي ، وقدم مع رفيق عمره وصديقه المقرب أكثر من فيلم منها فيلمه الأول " أيامنا الحلوة " للمخرج حلمي حليم مكتشفه ، وتوالت أعماله السينمائية التي خلدت اسمه في سجل التاريخ السينمائي بأعمال لا تنسي ولا تمحي من الذاكرة بل ظلت في وجدان كل الشعوب العربية .



الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر متحدثا عن أحمد رمزي



المخرج أشرف فايق متحدثا عن أحمد رمزي



جانب من الحضور



جمهور سينما الهناجر

وأكد جمال عبد الناصر أن الفنان أحمد رمزي ربما يكون قد ظلم نفسه بالابتعاد ثم العودة خلال مشواره في الفن فقد توقف عن العمل في المجال الفني مرتين وكان عودته كل مرة لم تكن بنفس القوة التي بدأ بها ، كما أنه لم يتماشي مع المراحل العمرية التي مر بها ، فهو لم يفعل مثل فريد شوقي مثلا الذي كان يحمل الكثير من الذكاء الفني جعله مستمرا في السينما حتي آخر لحظات عمره .

وقال المخرج أشرف فايق : ان أحمد رمزي من نجوم السينما الذين كان لهم تأثير كبير علي الشباب فقد كانوا يقلدوه وكان أدائه مختلف عن الآخرين وكان صديقا مقربا لكل النجوم ولكن صديق عمره كان عمر الشريف ولكنه أيضا كان مقربا من رشدي اباظة وتوفيق الدقن وعبد الحليم حافظ .



المخرج عاطف شكري



المخرج مازن لطفي



صورة جماعية لبعض الحضور في الندوة