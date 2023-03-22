شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح "يحيى وكنوز 2" و"الربابة مصرى" و"المحمية" فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة المتحدة لإطلاق مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المميزة على قنواتها خلال الموسم الرمضانى.



يحيى وكنوز 2

الموسم الثانى من " يحيى وكنوز" ومغامرات مشوقة تخص الحضارة المصرية القديمة

تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، والمقرر عرضه على قناة دى إم سى ومنصة واتش إت، ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة فى العصر الحديث والعالم القديم ويناقش سير ملوك مصر القديمة فى إطار درامى مشوق.



الربابة مصري



الربابة مصري

موضوعات عصرية بطريقة الفلكور فى "الربابة مصرى"

تقدم المتحدة مشروعا جديدا هذا العام وهو اسكتشات غنائية بعنوان "الربابة مصرى" ومقرر عرضه على قناة أون، ويقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكوري على الربابة

يقدم "الربابة مصرى" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينهم حلقة حياة كريمة والنوبة والنيل ومصرى قديم، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.



المحمية

مغامرات مع الكائنات البحرية فى "المحمية"

تقدم المتحدة من خلال مسلسل الرسوم المتحركة "المحمية" المقرر عرضه على قناة الحياة ومنصة واتش إت مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهم وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.