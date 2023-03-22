بعد أوبرا وينفري .. سلمى حايك تستمتع بسحر الأردن .. صور

القاهرة - سامية سيد - بعد زيارة أوبرا وينفري كشفت النجمة العالمية سلمي حايك عن صور من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء زيارتها للأردن، وظهرت سلمي في الصور وهي تستمتع بالجبال في وادي رام بالأردن وعلقت قائلة "أتنفس سحر الأردن"، كما أشارت لزوجها هنري بينولت كونه ملتقط الصورة.

وزارت مقدمة البرامج العالمية أوبرا وينفري، وصديقتها جيل كينج، مدينة البتراء الوردية (إحدى عجائب الدنيا الـ7) خلال رحلة لهما إلى الأردن، حيث كشفت وينفري عن صور جولتها من خلال حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وفى إحدى الصور ظهرت جالسة على ظهر جمل أمام الخزنة، أحد أكبر وأشهر المواقع في البتراء.

اوبرا وينفري برفقة صديقتها في الاردن

اوبرا وينفري تحتفي بزيارة الاردن

اوبرا وينفري تركب جمل

وفي لقطة أخرى، وقفت أوبرا مع صديقتها وسط مجلس عربي وسط الصحراء، كما طلبت أوبرا من متابعيها وضع البتراء ضمن قائمة رحلاتهم المقبلة.

ودعت وينفري في منشورها، للتصويت للمدينة الوردية باعتبارها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، مشيرة إلى أن المكان الساحر يحتاج لثلاثة أيام لرؤية كل شيء فيه، على الرغم من أنها أمضت فيه 3 ساعات فقط.

وينفري في الاردن برفقة صديقتها

وفي صورة أخرى، زارت أوبرا موقع معمودية السيد المسيح، المعروف أيضًا باسم "بيثاني ما وراء نهر الأردن" أو "المغطس"، والذي يقع على بعد 9 كيلومترات شمال البحر الميت.