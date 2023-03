شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز ترتدي فستان زفاف لهذا السبب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز بفستان زفاف، أثناء تصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسلها "Only Murders in the Building" في مدينة نيويورك، وأطلت سيلينا البالغة من العمر 30 عامًا، والتي تلعب دور "مابيل مورا" في المسلسل، بالفستان الأبيض، مع طرحة مصنوعة من الدانتيل وقفازات من الساتان، حسبما نشر موقع الديلي ميل.



سيلينا جوميز بفستان الزفاف