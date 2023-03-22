شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم أول فنان عربي يعيش تجربه متكاملة داخل عالم الميتافيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى المطرب حكيم بشكل متواصل لمواكبة التطور العالمي في التكنولوجيا سواء في الموسيقى أو كل وسائل التواصل الحديثة التي تقربه من جمهوره ولذلك قام بهذه الخطوة السباقة من خلال لايفات فيرس وهو أول فيرس عربي متكامل مرخص.

حكيم أكد أنه خلال تنفيذ التجربة الواقعية للفيرس تحمس لها لأن الجيل الجديد من الميديا والمحتوي الرقمي والتواصل، وأضاف في بيان إعلامي: أبحث عن المستقبل وهذا بالفعل سيكون الاستخدام الجديد بين البشر، وستتمكن الجهات التعليمية من تقديم تجارب عملية إفتراضية تخاطب الواقع يصعب القيام بها في العالم الحقيقي، والتسوق في كافة المجالات سيكون أفضل وأكثر إمتاعا لأنك سوف تعاين المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد وتجربة السلع قبل الشراء، وسيتمكن الجمهور من مشاهده نجومهم المفضلين بشكل جديد مختلف.

وقال حكيم: اكثر ما لفت اهتمامي هو مشاهدة المواقع السياحيه الأثرية داخل الفيرس فلقد شاهدتها بوضعها الحالي وكيف كانت في زمنها الحقيقي، وسوف تستفيد الكثير من المجالات من هذا التطور بما فيها المجال الفني والترفيه والاعمال والمعارض والسياحة بالإضافة للحكومات ، لذلك كنت حريص علي الإقدام علي هذه الخطوة ".