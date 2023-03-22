كل ما تريد معرفته عن مدير المسرح القومى الجديد أيمن الشيوى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوى، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج، بالمعهد العالى للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون، للعمل مديرًا للمسرح القومى، التابع للبيت الفنى للمسرح، خلفًا للفنان إيهاب فهمى. ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان إيهاب فهمى، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح، وأصدرت قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوى للعمل مديرًا للمسرح القومى، فمن هو أيمن الشيوى؟

الدكتور أيمن الشيوى، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة.

شارك فى العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ، ومن أبرزها "الملك لير، همام فى أمستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، آخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصرى، ثم بقطاع الإنتاج الدرامى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل أيمن الشيوى عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وشارك فى العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز، منها (جائزة مهرجان سيراكوزا، ومهرجان سيشيليا المسرحى بإيطاليا).