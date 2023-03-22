شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Crown متهم بإعادة إثارة الجدل حول وفاة الأميرة ديانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل The Crown على موعد مع أزمة جديدة، فى ظل الحديث عمّا سيتضمنه الجزء السادس والأخير من السلسلة الشهيرة، حول مشاهد تتعلق بالحادث المميت الذى أنهى حياة الأميرة ديانا عام 1997.



تصوير المسلسل



مشهد من الكواليس



نسخة طبق الاصل من سيارة الاميرة ديانا

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل فإن المسلسل الذى يروى حكاية العائلة الملكية فى بريطانيا منذ أربعينيات القرن الماضى، يخاطر بوقوع صراع جديد، بعد ظهور صور نسخة طبق الأصل للسيارة التى كانت تقل الأميرة ديانا مع صديقها دودى الفايد.

وتوفيت ديانا ودودى الفايد فى الساعات الأولى من صباح يوم الـ 31 من أغسطس 1997، بعد تحطُّم السيارة التى كانت تقلهما وهى من نوع مرسيدس من الفئة S فى نفق "بونت دى ألما" فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتُظهر الصور إعادة تشكيل حطام السيارة بعجلة أمامية لسيارة مرسيدس سوداء، وغطاء محرك السيارة محطم، ولوحة العدادات متدلية من الزجاج الأمامي الذي تمت إزالته تماما، وتم نقل السيارة سرا تحت القماش إلى باريس من أجل تصوير المشاهد، وفي أكتوبر، شوهدت أطقم نتفليكس في العاصمة الفرنسية تعيد بناء ما أطلقت عليه "رحلة ديانا الأخيرة وتصور مشاهد أخرى تم التقاطها في ديسمبر للمحققين وهم يتفحصون الحطام".

وفي الوقت الذي أكدت فيه نتفليكس أنه لن يتم عرض اللحظة الدقيقة لتحطم السيارة، نقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر لم تكشف هويته: "أعتقد أن الكثير من الناس سيجدون أنه من المرضى تمامًا أنهم دخلوا فى مثل هذه التفاصيل لإعادة إحياء كيف تحطمت السيارة، أعتقد أنه سيسبب الكثير من الإزعاج للعائلة المالكة".