شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2023 تعيد 3 مخرجين إلى الأعمال الرمضانية بعد غياب سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الماراثون الرمضاني المقبل، توليفة متنوعة من الأعمال الدرامية الطويلة أو القصيرة، وذلك بتوقيع مجموعة مختلفة ومميزة من المخرجين، إذ تعيد الدراما هذا العام 3 مخرجين بعد غيابهم السنوات الماضية عن تقديم أعمال رمضانية، وهم عادل أديب، محمد شاكر خضير، إسلام خيري.

عادل أديب

يشارك المخرج عادل أديب في دراما رمضان هذا العام، بمسلسل "حضرة العمدة"، بعد غياب دام لـ 9 سنوات، منذ إخراجه مسلسل "جبل الحلال" للفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2014، ويشارك في بطولة "حضرة العمدة" روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يناقش مسلسل "حضرة العمدة" عدد من القضايا الاجتماعية الواقعية، وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها، وذلك من خلال قصة "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.



حضرة العمدة

محمد شاكر خضير

كما يعود المخرج محمد شاكر خضير إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى ذكي بعد غياب 6 سنوات عن الدراما الرمضانية، إذ يناقش فكرة كيفية تمكين المرأة في مختلف أنشطة المجتمع، في 15 حلقة، من خلال قصة حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيسة مركب، وسط الرجال.

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.



بوستر مسلسل تحت الوصاية

إسلام خيري

بينما يعود المخرج إسلام خيري للدراما الرمضانية بعد غياب5 سنوات بمسلسل "جت سليمة" وذلك منذ آخر أعماله الرمضانية مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عرض عام 2018، حيث اشتهر خيري بتقديم الأعمال الدرامية الكوميدية والتي بدأها بالجزء الأول من مسلسل "الكبير أوي".

كما تدور أحداث مسلسل "جت سليمة" في إطار كوميدي من 15 حلقة، حول "سليمة" (دنيا سمير غانم) التي تحب الكتب والقراءة وتسافر خلال إحدى الروايات عبر أزمنة زمنية مختلفة هي وشقيقها لتعيش أحداثها، وسط مفارقات كوميدية عديدة، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى.