“بوجه منتفخ” .. أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 02:43 مساءً - شارك إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة جديدة في أحدث ظهور لها بعد مرور حوالي شهر من اختفائها .

نشر إيهاب صالح صورة شيرين عبر حسابه على موقع “تويتر”، والتي ظهرت بها خلال تواجدها داخل استوديو التسجيل بوزن زائد ووجه منتفخ بدون مكياج .

وأرفق إيهاب صالح الصورة بتعليق أشار من خلاله إلى استعداد شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة، فكتب قائلا: “قريبا” .

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووجود خلافات بينهما .

ويرجع سبب تداول هذه الأنباء إلى قيام شيرين عبد الوهاب بإلغاء متابعة حسام حبيب على موقع “انستجرام”، كما قام الأخير بحذف جميع الصور التي جمعته بزوجته وشاركها بالموقع ذاته ولكنه لا يزال محتفظا بمتابعتها .

لتخرج شيرين في بيان لها للرد على تلك الأنباء مؤكدة عدم صحتها وتكليفها لمحاميها بملاحقة مروجئ الشائعات والأخبار الكاذبة عنها .

فقالت: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها .. وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه” .

أكملت: “وتهيب شيرين بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الانترنت لمصالح خاصة بهم” .

أضافت مهنئة جمهورها بقرب قدوم شهر رمضان: “تنتهز الفنانة هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير” .

وكلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على إسعاده بأغانيها .