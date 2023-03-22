بعد خلاف سنوات.. ريهام سعيد تكشف الاسم الحقيقي للفنانة ريم البارودي أمام الجمهور!! لن تتوقعه أبدًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 02:43 مساءً - حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج “صبايا الشمس“، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الشمس.

وتحدثت ريم البارودي مع ريهام سعيد عن تفاصيل خلافهما، وقالت ريهام: “احنا ما صدقنا إننا اتكلمنا وما أتكلمناش في إيه اللي حصل، ولا احنا زعلنا من بعض ليه، حتى لما قلتلك نطلع في لقاء أنتي قولتيلي هنطلع نقول إيه؟”.

وأضافت ريهام “أنا صاحبة مش موجودة، ريهام كانت بتكلمني كتير وأرد كل خمس سنين مرة، وبعدين أرجع أكلمها ما تردش بيكون عندها حاجة”.

وتابعت الفنانة ريهام سعيد عن اسم الفنانة ريم البارودي الحقيقي: “على فكرة ريم اسمها (رهام) في الحقيقة”.

وقالت ريم: “احنا فينا كتير أوي من بعض، حتي الكوافير بيقول إننا شبه بعض، وفي جمهور بيشوفني بيقولي ريهام سعيد، وساعات كانوا بيغلطوا فيا”.

وأضافت ريم البارودي: “الشخصية فينا من بعض كتير، طيبين، أنا بتعصب جدا، وللأسف بقيت عصبية أكتر”.

من هي ريم البارودي؟

ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بإثارة الكثير من الجدل داخل الوسط الفني أو خارجها سواء على مستوى حياتها الشخصية أو علاقتها بأصدقائها.

ولدت الفنانة ريم البارودي في السادس من شهر أكتوبر الأول سنة 1978 في محافظة القاهرة، لعائلة تعتبر من العائلات المرموقة في مصر واسمها الحقيقي هو “رهام مجدي مدحت البارودي”.

نشأت البارودي في عائلة فنّية، حيث تجمعها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي فهي ابنة عم شمس البارودي، كما لها نفس الأصول السورية.

درست ريم جميع المراحل الدراسية في محافظة القاهرة حتى حصلت على الشهادة الثانوية مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة، لكنها لم تعمل في هذا المجال مطلقا.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفني وهي في عمر الخامسة عشر، عندما وقفت أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، لكنها ابتعدت بعد ذلك لفترة طويلة قاربت 11 سنة بسبب انشغالها بالدراسة.

عادت لتبدع في أول عمل فني لها عندما قدم لها المخرج الكبير جلال الشرقاوي أول دور لها، وأسند إليها دور بطولة في مسرحية “دستور يا أسيادنا” التي كانت من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة حنان شوقي، وعرضت لأول مرة في عام 1995.

لفتت النجمة الأنظار نحوها من خلال الدور الذي قدمته في المسرحية، الأمر الذي جعل كبار المخرجين والمنتجين يقدمون العروض الفنية، لتحقق البارودي بعد الكثير من الشهرة في الدراما المصرية.

حياتها الشخصية

تعتبر الفنانة ريم البارودي من أكثر النجوم إثارة للجدل داخل الوسط الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر في حياتها الشخصية، حيث اتهمت ريم البارودي باختطاف الفنان أحمد سعد من زوجته مستغلة صداقتها مع زوجته.

بدأت القصة عندما وقعت ريم البارودي في حب المطرب أحمد سعد بعد علاقة صداقة قوية في الوقت الذي كان متزوج فيه من غيرها وتزوج منها بعد طلاق زوجته الأولى، لكن لم يستمر زواجهما سوى 21 يوما.

وأثار الثنائي الجدل حول مدة زواجهما، حيث صرّح أحمد سعد خلال لقائه الإعلامي في برنامج “شيخ الحارة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلا:” الزواج لم يدم سوى 6 أيام”.

لترد عليه “البارودي” من خلال نفس البرنامج بأن الزواج دام 21 يوما، والانفصال تم عن طريق موافقة الطرفين، وكشفت ريم عن عدم تحملها العيش مع أحمد وكان قرار الانفــ صال أقوى.

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث حصلت قصة أخرى مع صديقتها الفنانة سمية الخشاب عندما حصلت الأخيرة على رقم الفنان أحمد سعد بحجة وجود عمل فني يجمع الثنائي، لتتفاجئ ريم بزواج بإعلان زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.

الخليج 365

الخليج 365