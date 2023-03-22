ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة .. هل قصدت ريم البارودي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 02:43 مساءً - وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة غامضة أثارت الجدل بين المتابعين حول المقصود منها، والتي جاءت بعد ساعات من إذاعة لقائها مع الفنانة ريم البارودي في حلقة خاصة من برنامج “صبايا الشمس” وإعلان انتهاء الخلافات والقطيعة بينهما .

كتبت ريهام سعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “الواحد اكتشف إن حركات ولاد الأصول لازم تتعمل مع ولاد الناس بس .. ساعات في قلوب وحشة بتعود لتنتقم مع إن هي اللي غلطانة فيك ومن غير سبب” .

تابعت: “الواحد بيزعل من نفسه علي طيبته ونقاء قلبه .. رسالة صغيرة اللي معاه ربنا مابيقعش حتي لو متدبر له مليون مشكلة ومليون فخ .. ياما الواحد هايتعلم إن الغيره والحقد مالهمش علاج .. العين مابتكرهش غير اللي أحسن منها” .

واختتمت ريهام سعيد منشورها مهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك: “رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يرزقكم بناس طيبين، أحسن الدنيا بقت وحشه أوي والناس أوحش” .

ولاقى المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين تساءلوا حول إن كانت تقصد من رسالتها الفنانة ريم البارودي أم شخصا آخر، خاصة وأنه لم يمر الكثير من الوقت على اللقاء الذي جمعهما وكشفا من خلاله عن أسباب خلافهما وعودة العلاقة بينهما .