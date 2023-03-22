كانت فاتنة الجمال.. لن تصدّق شكل الفنانة الراحلة لبنى محمود في شبابها بأول عمل فني لها عام 1985.. صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مارس 2023 12:50 مساءً - فنانة قديرة نجحت فنيًا وعرفها الجمهور في مرحلة متقدمة من عمرها على الرغم من دخولها مجال التمثيل في الثمانينيات وتحديدًا عام 1985 بمشاركتها في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة»، إنها لبنى محمود التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد بعد صراع مع المرض.

أول عمل وآخر عمل فني لـ لبنى محمود

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة لبنى محمود تظهر الفرق في شكلها منذ بدايتها للتمثيل في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة » وصورة أخرى لها بعد مرور حوالي 38 عاما في مسلسل «موضوع عائلي» هذا العام .

كيف دخلت مجال التمثيل ؟

رقص الباليه كان بوابة لبنى محمود للدخول في مجال الفن، فأثناء دراستها في معهد الباليه ذهبت مع إحدى صديقاتها إلى معهد الفنون المسرحية، لأن صديقتها أرادت الالتحاق بالمعهد، وهناك قررت التقديم هي الأخرى، دون توقع أنها سوف تقع في حب المسرح والتمثيل بعد ذلك، وتخرجت من معهد الباليه في 1973، ومن معهد الفنون المسرحية عام 1979.

أعمال لبنى محمود

قدمت لبنى محمود ما يقرب من 90 عملا فنيا طوال مسيرتها، وتميزت معظم الأدوار بروح الفكاهة والكوميديا.

شاركت لبنى محمود بمسلسل «حرب الجواسيس» الذي تم إنتاجه عام 2009، ولعبت دور رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير، ولُقبت بـ”المرأة الحديدة” وكذلك قامت بنفس الدور في مسلسل العميل «1001»

ومن أعمالها الفنية في بداية حياتها الفنية كانت «صاحب الإدارة بواب العمارة، شارع محمد على، كريستال،غرام وانتقام بالساطور»، وغيرها من الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة لبنى محمود ولكن شهرتها الحقيقة اكتسبتها بعد تقدمها في العمر، وتركيزها على الأدوار الكوميدية، مثل الدور الذي لعبته في فيلم الناظر عام 2000، حيث لعبت دور والدة عاطف الذي قام بدوره أحمد حلمي- واشتهرت بمواقفها الكوميدية في العمل.

لكنها اختفت لفترة وبررت ذلك بمتاعب صحية عانت منها وخوضها رحلة علاج طويلة، ظلت بعدها في المنزل، حيث كانت ابنتها ترفض مغادرتها للمنزل، لكنها عادت للمشاركة مررة أخرى وظهرت في عدد من الأدوار الناجحة.

حيث شاركت لبنى محمود عام 2007 في فيلم «الجزيرة 1»، ولعبت دور والدة منصور وهو الفنان أحمد السقا، وتمكنت من حجز مكانًا لنفسها ولاختلاف طريقتها في التمثيل بين كل النجوم المُشاركين بالعمل، كما شاركت بدور كوميدي في فيلم «ورقة شفرة»، الذي عُرض عام 2008، وفي مسلسل «الكبير أوي 3» أدت شخصية الخالة غوايش وهو أحد أدوارها الكوميدية أيضًا إلى جانب دورها الكوميدي في فيلم بنك الحظ ومن أخر أعمالها فيلم واحد تاني

ومن أشهر أعمال الفنانة لبنى محمود التي شاركت فيها مسلسل «نيللي وشريهان» عام 2016، ودورها كان صامتًا، ولكن بالرغم من ذلك تمكنت من خطف الأضواء ونالت انتباه الجمهور، من خلال شخصية «ماما ميمي»، ومؤخرًا قدمت شخصية والدة الفنان ماجد الكداوني في مسلسل «موضوع عائلي 2».

وفاة لبنى محمود

تلقى الوسط الفني المصري خبرا حزينا وصادما برحيل الفنانة لبنى محمود مساء الأحد 19 من مارس بعد صراع مع المرض، رغم ظهورها قبل أشهر قليلة في الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن خبر الوفاة، على أن يتم تشييع الجثمان بعد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وتدفن بعدها في مقابر العائلة.

وترددت بعض الأنباء عن كون الراحلة اختل توازنها، وهو ما تسبب في سقوطها وإصابتها بنزيف في المخ، الأمر الذي أدى إلى الوفاة لاحقا.

لكن نقيب الممثلين د/ أشرف زكي نفى في تصريح صحفي هذا الأمر، مؤكدًا أن الراحلة لديها تاريخ مرضي طويل، وكانت تعالج لسنوات، مشيرًا إلى كونه لا يعلم السبب في ترديد مثل هذه الأمور بشأنها، خاصة أنها خرجت منذ أشهر وتحدثت عن رحلة العلاج التي خاضتها والمصاعب التي كانت تعاني منها.

الخليج 365

الخليج 365