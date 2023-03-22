شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى ينتهى من تصوير مشاهده فى " حضرة العمدة " 7 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان إيهاب فهمى من تصوير مشاهده في مسلسل " حضرة العمدة" في السابع من شهر رمضان المقبل حسبما صرح لـ " الخليج 365 مضيفا أنه سعيد بانضمامه لهذا العمل الفني الذى يصفه بالجراءة وخوضه في قضايا عديدة أهمها تمكين المرأة وأضاف فهمى قائلا انه يجسد شخصية تختلف عن شخصيته في الحقيقة دون أن يكشفها لانه يعتبرها مفاجأة للجميع ".

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية وتواجه العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.