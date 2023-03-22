شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تؤكد حب وتقدير جون كلود فان دام لمصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يفوت النجم العالمي جون كلود فان دام، فرصة إلا ويعبر فيها عن عشقه وحبه لمصر وللشرق الأوسط ، خاصة وأنه دائما ما يعلن عن تقدير للفن المصري والعربي وحبه للحضارة المصرية ودلل فان دام على ذلك بالعديد من التصرفات نرصدها معا.

حرص على تقديم تعزية للفنان المصري يوسف منصور في وفاة والدته عبر الفيس بوك، إضافة إلى كشفه عن إعجابه بالفنان جهاد الأطرش وصوته في الدوبلاج.

تعبيره عن حزنه على رحيل الفنانة رجاء الجداوى والذي قال عنها في حواره مع الخليج 365 أنه كان يعتبره مثل أمه وأنها كانت ملاك.

تقديره لموهبة محمد هنيدي ومشاركته لعدد من التعليقات مع هنيدي والعكس ومجارته في التحديات التي كان يطلقها محمد هنيدي عبر حساباته على السوشيال ميديا.

دعمه للمواهب في الرسم والنحت والموسيقى لشباب من قري ومحافظات مصر والدول العربية حيث نشر لوحاتهم وابداعاتهم على حسابه بالفيس بوك الذي يتابعه الملايين.

دعمه النجم المصري بيج رامي، حيث كتب لبيج رامي: "لقد كنت أتابع أداءك يا أخي بيج رامي لقد قمت بعمل عظيم..وحظًا موفقا في مسابقة مستر أولمبيا المقبلة".

تعبيره عن حبه للحضارة المصرية وحرصه على الاحتفال بعيد ميلاده في مصر الـ 51.

إعلانه الدائم لحبه للراحل عمر الشريف وكشفه عن استعداده للمشاركة في أعمال مصرية وعربية وحرصه على وجود مدير أعمال له في مصر وهو المهندس وليد التلباني.

وكان رئيس جمهورية الكونجو قد منحه جواز سفر ديبلوماسي وألقاب سفير حماية البيئة و تنشيط حركة الشباب والرياضة والثقافة والاستثمار الدولي مع الشرق الأوسط وآسيا وشمال أمريكا.

للنجم فان دام العديد من الأفلام التى صنعت نجوميته حول العالم، ونال عنها العديد من الإشادات والجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer وThe Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.