شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلين يومى 13 و14 مايو المقبل فى سيدنى بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني وائل كفورى، حفلاً غنائيًا في سيدنى بأستراليا يومى 13 و 14 مايو المقبل ومن المقرر أن يقدم وائل خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا المطرب اللبناني وائل كفورى عدة حفلات في جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحيا حفله الأول في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والثانى في مدينة لوس أنجلوس، والثالث في ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، واختتم حفلاته هناك بحفل في مدينة كونيتيك.

يذكر أن آخر أعمال وائل كفورى أغنية بعنوان "ست الكل" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

وتناولت أغنية "البنت القوية" فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.