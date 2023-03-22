شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يلتقى نقيب الموسيقين مصطفى كامل داخل النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الثلاثاء إلى مقر نقابة المهن الموسيقية مؤدي الراب ويجز، وطلب هو ومدير أعماله مقابلة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وجلسا سويا لفترة تجاوزت الساعة، صاحبها دعم النقيب العام لكل العاملين بالغناء والموسيقى خاصة كل من نال قدرا من النجاح.

كما أثنى ويجز على هذه الجلسة واحترامه وتقديره للنقابة العامة للموسيقيين والنقيب العام ومجلس الإدارة، وخلال الجلسة طرح ويجز على النقيب العام فكرة بحث آلية عمل مؤدى الراب، وأعاد كل ما طرحه من قبل معظم مؤدي الراب من ضرورة ظهور مؤدي الراب بالشكل الذي يتناسب مع اللون الفني الذي يقدمونه.

وفي نهاية الجلسة أعرب ويجز عن كامل احترامه وتقديره للنقابة وللنقيب العام ومجلس الإدارة، كما رحب به الفنان مصطفى كامل، وقال له نصا: "أنتم أولادى ونحن لسنا ضد أي شاب موهوب، بل سنظل مساندين لكل أبناء مصر الموهوبين في كافة الشُعب الغنائية".

كما وعد مصطفى كامل كل مؤدى الراب سابقا بأنه سوف يتم بحث آلية ظهور هذه الشعب بما يتناسب مع الشكل العالمي لها.. وكرر مصطفى كامل نفس الوعد لويجز بأنه في القريب العاجل سوف يجتمع مع مجلس الإدارة ومجموعة من المتخصصين لبحث هذا الأمر.