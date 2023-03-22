شكرا لقرائتكم خبر عن ماليا أوباما تخوض أولى تجاربها فى كتابة المسلسلات من خلال Swarm والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ماليا أوباما في المسلسل التلفزيوني الجديد Swarm، الذى سيطرح على منصة Amazon Prime Video الذى قام بابتكاره الممثل العالمى دونالد جلوفر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يتبع مسلسل Swarm المكون من سبع حلقات دري (الذي يلعب دوره دومينيك فيشباك)، ونسب أوباما باعتبارها مشاركة فى كتابة جميع الحلقات السبع من المسلسل الجديد.



ماليا أوباما ودونالد جلوفر

في حديثها إلى موقع Entertainment Tonight ، أشادت المؤلفة المشاركة في المسلسل الجديد Swarm ، جانين نابيرز ، بعمل ماليا أوباما، حيث قالت: "كانت جيدة جدًا ومضحكة، بجانب إلى أنها كاتبة متمكنة، وأضافت العديد من الأفكار".

وأضافت نابيرز عن الحلقة الخامسة التي ستطرح تحت اسم "Girl، Bye" قائلة:" على الأرجح هذه الحلقة واحدة من أكثر الحلقات التي ستبهر المشاهدين، وأنا فخورة بما قدمته ماليا بها".

وصف جلوفر أوباما سابقًا بأنها "شخص موهوب بشكل مذهل"، حيث صرح قائلا:" لـ مجلة فانيتي فير: "إنها تعمل بجد، وأشعر أنها شخص سيحصل على أشياء جيدة قريبا، خاصة وأن أسلوب كتابتها رائع."