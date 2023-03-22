شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تقدم الفولكلور الشعبى بأفكار مبتكرة فى "الربابة مصرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة المتحدة لطرح اسكتشات الرسوم المتحركة "الربابة مصري" والذي يقدم فكرة مبتكرة وهي المزج بين الغناء على الربابة والفولكلور الشعبي من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى.

يقدم "الربابة مصري" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينها حلقة عن مشروعات حياة كريمة، وحلقة عن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحلقة عن العالم الكبير أحمد زويل، إضافة لحلقة بعنوان مصر في القرآن، وحلقة خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

يتفرد "الربابة مصري" بفكرة استغلال التراث الممثل في الغناء على الربابة والتي تعتبر جزء من التكوين الثقافي الشعبي في مصر بشكل مختلف عن طريق عناصر عصرية وهي الرسوم المتحركة إضافة لنوعية الموضوعات المطروحة خلال الحلقات.

جدير بالذكر أن الأغاني المقدمة خلال اسكتشات "الربابة مصري" من أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان عصام دهيمة وأدهم دهيمة وغناء المنشد زين محمود، والمشرف العام على إنتاج "الربابة مصري" إسلام عبد الحكيم ومن إخراج دكتورة زينب زمزم.