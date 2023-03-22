الشركة المتحدة تقدم "يحيى وكنوز 2" مدعوما بلغة الإشارة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المتحدة طرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، مدعوما بلغة الإشارة، لإتاحة فرصة مشاهدة العمل لأصحاب الهمم من الصم والبكم.

جدير بالذكر أن الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

كما يستعرض المسلسل فى الجزء الثانى سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم، والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضى، والملك رمسيس الثالث ويؤدى صوته الفنان إسلام جمال، وحاكم الأقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسنى، بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين، منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثانى والذى أدى صوته فى الجزء الأول الفنان ياسر جلال.