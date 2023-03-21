شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة لبنى محمود: التمس العذر للغائبين عن عزاء والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب نجوم الفن عن تقديم واجب العزاء في الفنانة لبنى محمود الذى أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، ولم يحضر سوى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وقالت ابنة الفنانة لبنى محمود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تلتمس العذر لكل الفنانين خاصة مع انشغالهم حاليا بتصوير أعمال رمضان، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا منهم قاموا بتقديم العزاء لها هاتفيًا والبعض ذهبوا إليها أمس فى المنزل لتقديم واجب العزاء.

وتلقت ابنة الفنانة لبنى محمود عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي شيعت جثمانها أمس من مسجد السيدة نفيسة ووافتها المنية أول أمس.

وحرص نقيب الممثلين الفنان اشرف زكي والمخرج أحمد الجندي على حضور تشييع جثمان الفنانة لبنى محمود من مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية أول أمس ودفنت بمقابر الأسرة.

الفنانة لبني محمود تخرجت فى المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبنى محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين هما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لبنى محمود كانت من خلال فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.