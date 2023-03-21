شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى:الإنتاج بنى قرية جديدة لتصوير "عملة نادرة"وماندو العدل مخرج متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد لطفى عن تفاصيل مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة CBC، وقال في لقاء ببرنامج "its show time" : "من شياكة الإنتاج انهم بنوا قرية جديدة لم تكن موجودة حتى نصور فيها المسلسل بتكلفة ضخمة".

وعن المخرج ماندو العدل قال محمد لطفى: "مخرج متميز وعنده كتير وابن المهنة زى ما بيقولوا ولما اتعاملت معه في مسلسل بين السما والأرض اتعرفت عليه، ولكن انا بتفرج على أعماله من الأول وهو قدامه مستقبل كبير ان شاء الله".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".