شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم عن "عملة نادرة": كأننا فى منتخب مصر وكل عناصر المتعة متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد فهيم عن مشاركته في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، قائلًا: "العمل كإني بلعب في منتخب مصر، متوفر أفضل العناصر من كل حاجة، وكل الأساتذة الموجوين كل واحد في منطقته عامل شخصيته، وكل أستاذ ليه منهج تمثيل مختلف".

وتابع خلال لقائه في برنامج "its show time"، أنهم قاموا ببناء قرية كاملة في الصعيد، موضحا: "المكان اتبنى من أول وجديد وخلقنا قرية كاملة هناك في الصعيد، وأنا مستمتع جدا بيهم، والشغل معاهم، وبفضل ربنا إن الكل حريص على الكل، وفي تعاون كبير بينا، وماندو كمخرج أول مرة أشتغل معاه، الممثلين مع ماندو بيطلعوا بشكل مختلف، مش بس مخرج شاطر لا بضيفلك كممثل".

كما تمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مشيرا: "أنا بدعي إن ربنا يكرمنا بالنجاح والتأثير الكبير، ويفضلوا فاكرين العمل والأدوار، إحنا كمان معانا تتر محمد منير، وأشعار عبد الرحمن الابنودي، وألحان محمد رحيم، أول مرة هيعمل صعيدي، فكل العناصر متحققة للمتعة الكبيرة للجمهور".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.